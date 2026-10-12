Позиции Украины на фронте являются самыми сильными за долгое время — Зеленский

По итогам заседания Ставки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Сил обороны на фронте остаются крепкими и в этом году являются самыми мощными за долгое время. Украинские войска продолжают вести активную оборону и постепенно оттесняют оккупационные подразделения, несмотря на численное превосходство врага в 6–8 раз на отдельных участках передовой.

По словам главы государства, в последние месяцы существенно возросли потери российских захватчиков. В частности, только в районе Доброполья противник ежедневно теряет около двух сотен военнослужащих убитыми, а также большое количество тяжелораненых. Зеленский отметил эффективную работу и полное выполнение боевых задач подразделениями НГУ, ДШВ, Сил беспилотных систем, ТрО и ГПСУ.

Источник: Обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

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