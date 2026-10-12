Росіяни просунулися поблизу Воздвижівки на Запоріжжі — DeepState
Російські окупаційні війська просунулися поблизу населеного пункту Воздвижівка в Запорізькій області.
"Ворог просунувся поблизу Воздвижівки (Пологівський район, Запорізька область) Уточнено ситуацію поблизу Садків (Сумська область)", - йдеться у повідомленні.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.
DeepState зафіксував просування російських військ біля Калеників.
За останній тиждень російські війська чотири рази завдали ударів по пунктах пропуску на півдні України. На кордоні з Молдовою пошкоджено ПП «Виноградівка — Вулканешти», а «Табаки — Мирне» повністю зруйновано, під удар також потрапив пункт «Орлівка — Ісакча» на кордоні з Румунією.
Станом на ранок 4 вересня внаслідок нових російських обстрілів у чотирьох областях України зафіксували знеструмлення. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків ворожих атак.