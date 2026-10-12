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Росіяни просунулися поблизу Воздвижівки на Запоріжжі — DeepState

UA NEWS 12 Жовтня 2026 19:52
Росіяни просунулися поблизу Воздвижівки на Запоріжжі — DeepState
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Російські окупаційні війська просунулися поблизу населеного пункту Воздвижівка в Запорізькій області. 

"Ворог просунувся поблизу Воздвижівки (Пологівський район, Запорізька область) Уточнено ситуацію поблизу Садків (Сумська область)", - йдеться у повідомленні. 

deepstate

 

deepstate

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

DeepState зафіксував просування російських військ біля Калеників.

За останній тиждень російські війська чотири рази завдали ударів по пунктах пропуску на півдні України. На кордоні з Молдовою пошкоджено ПП «Виноградівка — Вулканешти», а «Табаки — Мирне» повністю зруйновано, під удар також потрапив пункт «Орлівка — Ісакча» на кордоні з Румунією.

Станом на ранок 4 вересня внаслідок нових російських обстрілів у чотирьох областях України зафіксували знеструмлення. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків ворожих атак.

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