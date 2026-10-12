Россияне продвинулись в районе Воздвижевки в Запорожской области — DeepState
Российские оккупационные войска продвинулись вблизи населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области.
«Враг продвинулся вблизи Воздвижевки (Пологовский район, Запорожская область). Уточнена ситуация вблизи Садков (Сумская область)», — говорится в сообщении.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.
DeepState зафиксировал продвижение российских войск в районе Калеников.
За последнюю неделю российские войска четыре раза нанесли удары по пунктам пропуска на юге Украины. На границе с Молдовой поврежден КП «Виноградовка — Вулканешты», а «Табаки — Мирное» полностью разрушен, под удар также попал пункт «Орловка — Исакча» на границе с Румынией.
По состоянию на утро 4 сентября в результате новых российских обстрелов в четырёх областях Украины зафиксированы отключения электроэнергии. Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий вражеских атак.