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Россияне продвинулись в районе Воздвижевки в Запорожской области — DeepState

UA NEWS 12 Октября 2026 19:52
Россияне продвинулись в районе Воздвижевки в Запорожской области — DeepState

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области. 

«Враг продвинулся вблизи Воздвижевки (Пологовский район, Запорожская область). Уточнена ситуация вблизи Садков (Сумская область)», — говорится в сообщении. 

deepstate

 

deepstate

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

DeepState зафиксировал продвижение российских войск в районе Калеников.

За последнюю неделю российские войска четыре раза нанесли удары по пунктам пропуска на юге Украины. На границе с Молдовой поврежден КП «Виноградовка — Вулканешты», а «Табаки — Мирное» полностью разрушен, под удар также попал пункт «Орловка — Исакча» на границе с Румынией.

По состоянию на утро 4 сентября в результате новых российских обстрелов в четырёх областях Украины зафиксированы отключения электроэнергии. Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий вражеских атак.

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