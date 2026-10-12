Позиції України на фронті є найсильнішими за довгий час – Зеленський

За підсумками засідання Ставки Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції Сили оборони на фронті залишаються сильними і цьогоріч є найпотужнішими за довгий час. Українські війська продовжують ведення активної оборони та поступово відтискають окупаційні підрозділи, незважаючи на чисельну перевагу ворога у 6–8 разів на окремих ділянках передової.

За словами глави держави, останніми місяцями суттєво зросли втрати російських загарбників. Зокрема, лише в районі Добропілля противник щодня втрачає близько двох сотень військових загиблими, а також велику кількість важкопораненими. Зеленський відзначив ефективну роботу та повне виконання бойових завдань підрозділами НГУ, ДШВ, Сил безпілотних систем, ТрО та ДПСУ.

Джерело: Звернення Президента України Володимира Зеленського.

Російські окупаційні війська просунулися поблизу населеного пункту Воздвижівка в Запорізькій області.

російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина, а вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку.

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