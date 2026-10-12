Сибіга обговорив із дипломатами ЄС посилення тиску на Росію

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12 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ. Під час зустрічі з головними дипломатами країн ЄС обговорили посилення тиску на Росію та пропозиції щодо розширення Євросоюзу.

На засіданні йшлося, зокрема, про збільшення тиску на Росію. Сибіга наголосив на необхідності використання заморожених активів, торгівельних та транзитних ембарго, заборонах на в’їзд тощо. Зокрема – щоб домогтися припинення вогню.

"Коли йдеться про зусилля заради миру, Україна готова до різних типів припинення вогню. Енергетика. Продовольча безпека. Повне припинення вогню. Питання в тому, як змусити Москву погодитися. Для цього нам потрібен рішучий тиск. Україна знає, де тиснути, але нам потрібно, щоб ЄС був готовий це зробити", – написав Сибіга.

Зокрема, міністр МЗС України привітав ухвалення нового пакета санкцій проти Росії та "зелене світло" для відкриття двох кластерів у переговорах про вступ.

"Я поінформував колег з ЄС про реалії на полі бою, плани ворога та способи позбавити Росію її переваг і допомогти Україні здобути верх. Я також розповів про тотальний терор, який Путін розв’язав проти нашої країни, і поділився конкретними проханнями, які можуть допомогти нам протистояти наслідкам російських атак", – додав глава українського МЗС.

Також Сибіга з колегами з країн-членів ЄС обговорили потреби в фінансуванні оборони та джерела для покриття дефіциту.

"Я підтвердив відданість України реформам на нашому шляху до ЄС і виклав нашу позицію щодо нових пропозицій ЄС щодо реформ розширення", – заявив Андрій Сибіга.

Про це він написав у себе в Х.

Сибіга нагадав Лаврову про трибунал після заяв проти Зеленського.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не збирається погоджуватися на припинення вогню через обіцянки Заходу та України. За його словами, енергетичне перемир’я дасть Києву можливість накопичити сили для продовження війни.

У Росії міністр закордонних справ держави-агресора Сергій Лавров заявив, що Москва застосовує силу в Україні, яку він назвав усуненням нібито прямої загрози для РФ.

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