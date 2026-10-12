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Новости Украина

Сибига обсудил с дипломатами ЕС вопрос об усилении давления на Россию

UA NEWS 12 Октября 2026 22:04
Сибига обсудил с дипломатами ЕС вопрос об усилении давления на Россию

12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам. В ходе встречи с главными дипломатами стран ЕС обсудили усиление давления на Россию и предложения по расширению Евросоюза.

На заседании речь шла, в частности, об усилении давления на Россию. Сибига подчеркнул необходимость использования замороженных активов, торговых и транзитных эмбарго, запретов на въезд и т. д. В частности — для того, чтобы добиться прекращения огня.

«Когда речь идет об усилиях ради мира, Украина готова к различным вариантам прекращения огня. Энергетика. Продовольственная безопасность. Полное прекращение огня. Вопрос в том, как заставить Москву согласиться. Для этого нам нужно решительное давление. Украина знает, где давить, но нам нужно, чтобы ЕС был готов это сделать», — написал Сибига.

В частности, министр иностранных дел Украины приветствовал принятие нового пакета санкций против России и «зеленый свет» на открытие двух кластеров в переговорах о вступлении.

«Я проинформировал коллег из ЕС о реалиях на поле боя, планах врага и способах лишить Россию её преимуществ и помочь Украине одержать верх. Я также рассказал о тотальном терроре, который Путин развязал против нашей страны, и поделился конкретными просьбами, которые могут помочь нам противостоять последствиям российских атак», — добавил глава украинского МИД.

Кроме того, Сибига с коллегами из стран-членов ЕС обсудили потребности в финансировании обороны и источники для покрытия дефицита.

«Я подтвердил приверженность Украины реформам на нашем пути в ЕС и изложил нашу позицию относительно новых предложений ЕС по реформам в сфере расширения», – заявил Андрей Сибига.

Об этом он написал у себя в Х.

Сибига напомнил Лаврову о трибунале после заявлений против Зеленского.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается соглашаться на прекращение огня из-за обещаний Запада и Украины. По его словам, энергетическое перемирие даст Киеву возможность накопить силы для продолжения войны.

В России министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров заявил, что Москва применяет силу в Украине, что он назвал устранением якобы прямой угрозы для РФ. 

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