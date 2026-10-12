Сибига обсудил с дипломатами ЕС вопрос об усилении давления на Россию

12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам. В ходе встречи с главными дипломатами стран ЕС обсудили усиление давления на Россию и предложения по расширению Евросоюза.

На заседании речь шла, в частности, об усилении давления на Россию. Сибига подчеркнул необходимость использования замороженных активов, торговых и транзитных эмбарго, запретов на въезд и т. д. В частности — для того, чтобы добиться прекращения огня.

«Когда речь идет об усилиях ради мира, Украина готова к различным вариантам прекращения огня. Энергетика. Продовольственная безопасность. Полное прекращение огня. Вопрос в том, как заставить Москву согласиться. Для этого нам нужно решительное давление. Украина знает, где давить, но нам нужно, чтобы ЕС был готов это сделать», — написал Сибига.

Мне было приятно принять участие в сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС.

Пришло время Европе определить свою сильную роль. Наше будущее и наша безопасность в наших руках.

Сейчас настало время для реального европейского давления на Москву. Не полумер, а сокрушительного давления: замораживание активов, торговые и транзитные эмбарго, морские запреты, запреты на въезд и другие рычаги.

Что касается мирных усилий, Украина готова к различным вариантам прекращения огня: в энергетической сфере, в сфере продовольственной безопасности, а также к полному прекращению огня. Вопрос в том, как заставить Москву пойти на это. Для этого нам нужно решительное давление. Украина знает, на что нужно давить, но нам нужно, чтобы ЕС был готов это сделать.

Я приветствую сегодняшнее принятие крупнейшего пакета санкций ЕС против России, благодаря последовательным усилиям @kajakallas. Я также высоко оцениваю «зелёный свет» на открытие следующих двух переговорных кластеров.

Я благодарю государства-члены ЕС за дополнительные вклады в оборону и устойчивость Украины, которые они подтвердили сегодня.

Именно такие решительные решения нам и нужны. Они доказывают, что Европа привержена делу достижения мира.

Я прибыла в Люксембург прямо из Днепра, где пообщалась с нашими бойцами, и из Прилук, где посетила место жестокого российского удара.

Я проинформировал коллег из ЕС о реальном положении дел на поле боя, планах противника и способах лишить Россию преимуществ и помочь Украине взять верх.

Я также рассказал о тотальном терроре, развязанном Путиным против нашей страны, и поделился конкретными просьбами, которые помогут нам противостоять последствиям российских атак.

Мы обсудили дальнейшее давление на агрессора, полное использование замороженных российских активов и ряд дополнительных жестких санкций.

Я особо подчеркнул важность торгового эмбарго, запрета на въезд для российских комбатантов и членов их семей, а также максимальных визовых ограничений для российских граждан.

Я также призвал к усилению изоляции России в сфере культуры и спорта, поскольку Москва использует и то, и другое для распространения пропаганды и оправдания своих преступлений.

Мы также обсудили потребности в финансировании обороны и источники для покрытия дефицита. Я вновь подтвердил приверженность Украины реформам на нашем пути в ЕС и изложил нашу позицию по новым предложениям ЕС о реформе расширения.

Я благодарен верховному представителю ЕС Кае Каллас, комиссару @MartaKosEU, ирландскому председательству в ЕС @HMcEntee и всем союзникам из ЕС, которые вновь подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.

— Андрей Сибига (@andrii_sybiha) 12 октября 2026 г.