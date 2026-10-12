Сибига обсудил с дипломатами ЕС вопрос об усилении давления на Россию
12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам. В ходе встречи с главными дипломатами стран ЕС обсудили усиление давления на Россию и предложения по расширению Евросоюза.
На заседании речь шла, в частности, об усилении давления на Россию. Сибига подчеркнул необходимость использования замороженных активов, торговых и транзитных эмбарго, запретов на въезд и т. д. В частности — для того, чтобы добиться прекращения огня.
«Когда речь идет об усилиях ради мира, Украина готова к различным вариантам прекращения огня. Энергетика. Продовольственная безопасность. Полное прекращение огня. Вопрос в том, как заставить Москву согласиться. Для этого нам нужно решительное давление. Украина знает, где давить, но нам нужно, чтобы ЕС был готов это сделать», — написал Сибига.
Мне было приятно принять участие в сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС.
Пришло время Европе определить свою сильную роль. Наше будущее и наша безопасность в наших руках.
Сейчас настало время для реального европейского давления на Москву. Не полумер, а сокрушительного давления: замораживание активов, торговые и транзитные эмбарго, морские запреты, запреты на въезд и другие рычаги.
Что касается мирных усилий, Украина готова к различным вариантам прекращения огня: в энергетической сфере, в сфере продовольственной безопасности, а также к полному прекращению огня. Вопрос в том, как заставить Москву пойти на это. Для этого нам нужно решительное давление. Украина знает, на что нужно давить, но нам нужно, чтобы ЕС был готов это сделать.
Я приветствую сегодняшнее принятие крупнейшего пакета санкций ЕС против России, благодаря последовательным усилиям @kajakallas. Я также высоко оцениваю «зелёный свет» на открытие следующих двух переговорных кластеров.
Я благодарю государства-члены ЕС за дополнительные вклады в оборону и устойчивость Украины, которые они подтвердили сегодня.
Именно такие решительные решения нам и нужны. Они доказывают, что Европа привержена делу достижения мира.
Я прибыла в Люксембург прямо из Днепра, где пообщалась с нашими бойцами, и из Прилук, где посетила место жестокого российского удара.
Я проинформировал коллег из ЕС о реальном положении дел на поле боя, планах противника и способах лишить Россию преимуществ и помочь Украине взять верх.
Я также рассказал о тотальном терроре, развязанном Путиным против нашей страны, и поделился конкретными просьбами, которые помогут нам противостоять последствиям российских атак.
Мы обсудили дальнейшее давление на агрессора, полное использование замороженных российских активов и ряд дополнительных жестких санкций.
Я особо подчеркнул важность торгового эмбарго, запрета на въезд для российских комбатантов и членов их семей, а также максимальных визовых ограничений для российских граждан.
Я также призвал к усилению изоляции России в сфере культуры и спорта, поскольку Москва использует и то, и другое для распространения пропаганды и оправдания своих преступлений.
Мы также обсудили потребности в финансировании обороны и источники для покрытия дефицита. Я вновь подтвердил приверженность Украины реформам на нашем пути в ЕС и изложил нашу позицию по новым предложениям ЕС о реформе расширения.
Я благодарен верховному представителю ЕС Кае Каллас, комиссару @MartaKosEU, ирландскому председательству в ЕС @HMcEntee и всем союзникам из ЕС, которые вновь подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.
— Андрей Сибига (@andrii_sybiha) 12 октября 2026 г.
В частности, министр иностранных дел Украины приветствовал принятие нового пакета санкций против России и «зеленый свет» на открытие двух кластеров в переговорах о вступлении.
«Я проинформировал коллег из ЕС о реалиях на поле боя, планах врага и способах лишить Россию её преимуществ и помочь Украине одержать верх. Я также рассказал о тотальном терроре, который Путин развязал против нашей страны, и поделился конкретными просьбами, которые могут помочь нам противостоять последствиям российских атак», — добавил глава украинского МИД.
Кроме того, Сибига с коллегами из стран-членов ЕС обсудили потребности в финансировании обороны и источники для покрытия дефицита.
«Я подтвердил приверженность Украины реформам на нашем пути в ЕС и изложил нашу позицию относительно новых предложений ЕС по реформам в сфере расширения», – заявил Андрей Сибига.
Об этом он написал у себя в Х.
Сибига напомнил Лаврову о трибунале после заявлений против Зеленского.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается соглашаться на прекращение огня из-за обещаний Запада и Украины. По его словам, энергетическое перемирие даст Киеву возможность накопить силы для продолжения войны.
В России министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров заявил, что Москва применяет силу в Украине, что он назвал устранением якобы прямой угрозы для РФ.