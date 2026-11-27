Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией в течение суток задержала женщину, подозреваемую в умышленном убийстве бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы. По данным следствия, 24 ноября в Киевской области она отравила мужчину во время свидания, о котором они договорились через сайт знакомств.

Подозреваемую задержали в рейсовом автобусе в Тернополе, когда она пыталась выехать за границу. По версии правоохранителей, там её должен был встретить куратор, который координировал убийство украинского защитника.

Задержанной оказалась 21-летняя сотрудница заведения быстрого питания в Обухове. Она искала близких отношений в тематических Telegram-каналах, где с ней связался неизвестный и предложил встречу за пределами Украины в обмен на отравление бывшего военного.

Согласившись на предложение, девушка забрала из почтового отделения посылку с ядовитым веществом, замаскированным под снотворное. Впоследствии она предоставила куратору доступ к своему аккаунту, через который тот от ее имени связался с мужчиной на сайте знакомств и назначил встречу в одном из отелей Обухова.

Во время свидания женщина незаметно добавила смертельную дозу яда в напиток мужчины. Когда он потерял сознание, фигурантка сфотографировала его документы для отчета, удалила собственные отпечатки пальцев, выбросила посуду и покинула место преступления.

В ходе обысков у задержанной изъяли смартфон с доказательствами контактов с заказчиком убийства. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. В настоящее время женщина находится под стражей, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают расследование и проверяют возможную причастность подозреваемой к сотрудничеству с российскими спецслужбами. В таком случае её действия могут дополнительно квалифицировать как государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры.

Об этом сообщает СБУ.

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