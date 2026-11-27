На международном автомобильном пункте пропуска «Устилуг — Зосин» на границе с Польшей завершили ремонтные работы.

Обновили административные здания, модульную инфраструктуру, дорожное покрытие, фасады, тротуары и инженерные сети.

Для контрольных служб установили дополнительные модульные помещения и санитарные блоки, а также оборудовали навесы для углубленного досмотра транспорта.

Также обновили въездную стелу Украины и прилегающую территорию. Модернизация должна улучшить условия работы служб, повысить безопасность и ускорить пересечение границы.

Источник: Министерство развития общин

На Волыни приостановили работу пункта пропуска на границе с Польшей из-за угрозы со стороны российских беспилотников. Людей, находившихся на территории пункта, временно перевели в укрытие и приостановили пропуск.

В Закарпатье начал работу новый автомобильный пункт пропуска через украинско-румынскую границу «Белая Церковь — Сигету-Мармацей». Он стал первым новым автомобильным переходом между Украиной и Румынией в Закарпатье за почти 20 лет.

Во вторник, 10 ноября, с 08:00 до 16:00 временно ограничат движение транспортных средств при въезде в Румынию через пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацей».

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