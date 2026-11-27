На пункте пропуска Устилуг–Зосин на границе с Польшей завершили ремонт
На международном автомобильном пункте пропуска «Устилуг — Зосин» на границе с Польшей завершили ремонтные работы.
Обновили административные здания, модульную инфраструктуру, дорожное покрытие, фасады, тротуары и инженерные сети.
Для контрольных служб установили дополнительные модульные помещения и санитарные блоки, а также оборудовали навесы для углубленного досмотра транспорта.
Также обновили въездную стелу Украины и прилегающую территорию. Модернизация должна улучшить условия работы служб, повысить безопасность и ускорить пересечение границы.
Источник: Министерство развития общин
На Волыни приостановили работу пункта пропуска на границе с Польшей из-за угрозы со стороны российских беспилотников. Людей, находившихся на территории пункта, временно перевели в укрытие и приостановили пропуск.
В Закарпатье начал работу новый автомобильный пункт пропуска через украинско-румынскую границу «Белая Церковь — Сигету-Мармацей». Он стал первым новым автомобильным переходом между Украиной и Румынией в Закарпатье за почти 20 лет.
Во вторник, 10 ноября, с 08:00 до 16:00 временно ограничат движение транспортных средств при въезде в Румынию через пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацей».