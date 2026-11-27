Na międzynarodowym przejściu granicznym dla pojazdów „Ustyług – Zosin” na granicy z Polską zakończono prace remontowe.

Odnowiono budynki administracyjne, infrastrukturę modułową, nawierzchnię drogową, fasady, chodniki oraz sieci inżynieryjne.

Dla służb kontrolnych zainstalowano dodatkowe pomieszczenia modułowe i węzły sanitarne, a także zamontowano zadaszenia umożliwiające dokładną kontrolę pojazdów.

Odnowiono również tablicę powitalną Ukrainy oraz przyległy teren. Modernizacja ma na celu poprawę warunków pracy służb, zwiększenie bezpieczeństwa oraz przyspieszenie przekraczania granicy.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Społeczności

Na Wołyniu zawieszono działalność przejścia granicznego z Polską z powodu zagrożenia ze strony rosyjskich dronów. Osoby przebywające na terenie przejścia zostały tymczasowo przeniesione do schronów, a przepustka została wstrzymana.

W Zakarpaciu rozpoczął działalność nowy samochodowy punkt graniczny na granicy ukraińsko-rumuńskiej „Bila Cerkwa – Sighetu Marmatiei”. Jest to pierwsze nowe przejście samochodowe między Ukrainą a Rumunią w Zakarpaciu od prawie 20 lat.

We wtorek, 10 listopada, w godzinach od 08:00 do 16:00 zostanie tymczasowo ograniczony ruch pojazdów wjeżdżających do Rumunii przez przejście graniczne „Solotwyno – Sighetu Marmatiei”.

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