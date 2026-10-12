Відео: Лавров відкинув ідею припинення вогню між рф та Україною

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Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не збирається погоджуватися на припинення вогню через обіцянки Заходу та України. За його словами, енергетичне перемир’я дасть Києву можливість накопичити сили для продовження війни.

Російський міністр стверджує, що Володимир Зеленський прагне використати будь-які ініціативи для отримання перепочинку. Лавров додав, що Москва не має наміру знову довіряти подібним обіцянкам.

Напередодні президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що енергетичне перемир’я між Росією та Україною має набути чинності негайно. За його словами, обидві сторони погодилися на цю ініціативу.

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Водночас у заяві Лаврова немає чіткого підтвердження, що Росія погоджується дотримуватися запропонованого перемир’я.

У Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський має ухвалити «дуже відповідальні та дуже складні рішення» для припинення війни. Саме цим речник російського диктатора Дмитро Пєсков пояснив заклик президента США Дональда Трампа до зміни українського глави держави.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калласзаявила, що для проведення виборів в Україні Росія має припинити війну. Так вона відреагувала на заклики президента США Дональда Трампа провести президентські вибори в Україні. Каллас наголосила, що під час війни важливо зберігати єдність суспільства, а міжнародні партнери мають насамперед тиснути на Москву.

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