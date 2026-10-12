Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена соглашаться на прекращение огня из-за обещаний Запада и Украины. По его словам, энергетическое перемирие даст Киеву возможность накопить силы для продолжения войны.

Российский министр утверждает, что Владимир Зеленский стремится использовать любые инициативы для получения передышки. Лавров добавил, что Москва не намерена снова доверять подобным обещаниям.

Накануне президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что энергетическое перемирие между Россией и Украиной должно вступить в силу немедленно. По его словам, обе стороны согласились на эту инициативу.

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В то же время в заявлении Лаврова нет четкого подтверждения того, что Россия согласна соблюдать предложенное перемирие.

В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять «очень ответственные и очень сложные решения» для прекращения войны. Именно этим пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков объяснил призыв президента США Дональда Трампа к смене главы украинского государства.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что для проведения выборов в Украине Россия должна прекратить войну. Так она отреагировала на призывы президента США Дональда Трампа провести президентские выборы в Украине. Каллас подчеркнула, что во время войны важно сохранять единство общества, а международные партнеры должны в первую очередь оказывать давление на Москву.

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