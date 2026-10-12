Каллас відповіла Трампу на заклик провести вибори в Україні

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що для проведення виборів в Україні Росія має припинити війну. Так вона відреагувала на заклики президента США Дональда Трампа провести президентські вибори в Україні. Каллас наголосила, що під час війни важливо зберігати єдність суспільства, а міжнародні партнери мають насамперед тиснути на Москву.

Кая Каллас висловилася про вибори в Україні в понеділок, 12 жовтня, перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі. Журналісти запитали її про заяви Дональда Трампа, який закликав Україну обрати президента. Каллас нагадала, що Володимир Зеленський уже говорив про готовність провести вибори, якщо вдасться досягти припинення вогню. «Майже кожна конституція передбачає, що коли триває війна, вибори проводити не можна. І, наскільки я розумію, президент Зеленський також заявив, що якщо буде припинення вогню, то він готовий провести вибори якомога швидше», — сказала представниця ЄС.

Вона також звернула увагу на те, що виборча кампанія завжди супроводжується боротьбою між різними політичними силами всередині країни. Водночас Україна продовжує протистояти зовнішній агресії Росії.

За словами Каллас, у таких умовах особливо важливо зберігати єдність українського суспільства. Тому міжнародні партнери мають зосередити зусилля на тому, щоб домогтися припинення російської агресії. «Якщо тиск буде чинитися на Росію, щоб вона припинила цю війну, я впевнена, що в Україні відбудуться вибори», — наголосила Каллас.

Що Трамп заявив про вибори в Україні

Дональд Трамп закликав Україну провести президентські вибори на тлі суперечки з Володимиром Зеленським. Увечері 9 жовтня український президент розкритикував рішення США дозволити постачання російського пального на американський та світовий ринки. Зеленський назвав послаблення санкцій проти Росії проявом слабкості, який, на його думку, грає на користь Москви.

Пізніше Трамп виступив із критикою українського лідера. Він заявив, що Україні час обрати нового президента, і звинуватив Зеленського в тому, що той нібито міг завершити війну, але не зробив цього.

Зеленський назвав умову для проведення виборів

11 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на припинення вогню на 60 днів. Таким чином, українська позиція передбачає, що для організації виборів необхідно спочатку забезпечити припинення бойових дій. Заява Каллас також підкреслює, що Євросоюз вважає тиск на Росію ключовим способом домогтися умов для проведення голосування.

Питання виборів в Україні залишається пов’язаним із безпековою ситуацією та можливістю припинити вогонь. Каллас наголосила, що міжнародні зусилля мають бути спрямовані передусім на припинення війни Росією.

У Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський має ухвалити «дуже відповідальні та дуже складні рішення» для припинення війни. Саме цим речник російського диктатора Дмитро Пєсков пояснив заклик президента США Дональда Трампа до зміни українського глави держави.

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