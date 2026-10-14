Посол США в Греції Кімберлі Гілфойл подала у відставку — The National

У США посол у Греції Кімберлі Гілфойл подала у відставку після того, як президент Дональд Трамп попросив її залишити дипломатичну посаду. Це сталося на тлі звинувачень у тому, що вона нібито просила донорів та інших осіб про послуги в обмін на використання свого впливу.

Як повідомляє The National, Білий дім спочатку заявив, що Трамп попросив Гілфойл піти у відставку. Речниця Білого дому Кеті Захарія назвала її цінним членом команди.

Заява Гілфойл

Гілфойл заявила, що від першого дня роботи послом докладала зусиль для просування політики Трампа America First, зміцнення стратегічного союзу США з Грецією та досягнення результатів для американців. Вона подякувала Трампу та державному секретарю Марко Рубіо за підтримку.

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За день до її відставки Трамп сказав журналістам, що адміністрація перевіряє звинувачення в неетичній поведінці дипломатки та розглядає можливість її усунення. Він також заявив, що йому не сподобалося прочитане про Гілфойл.

Звинувачення та заперечення

The Wall Street Journal стверджувала, що Гілфойл нібито просила або приймала гроші чи інші вигоди від приватних осіб, пропонуючи натомість використати зв'язки з посадовцями адміністрації для просування їхніх інтересів. За даними газети, в одному епізоді вона нібито попросила давнього донора Трампа про 100 тисяч доларів для погашення заборгованості за карткою American Express перед слуханнями щодо її затвердження у 2025 році, пропонуючи доступ до посадовців.

Гілфойл назвала ці звинувачення неправдивими та заявила, що має намір захищати своє ім'я, репутацію й доброчесність. Її адвокати заперечили ключові частини публікації The Wall Street Journal. Посольство США в Афінах повідомило виданню, що вона дотримувалася вимог Державного департаменту щодо етики та декларування подарунків.

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