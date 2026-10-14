В США посол в Греции Кимберли Гилфойл подала в отставку после того, как президент Дональд Трамп попросил ее покинуть дипломатический пост. Это произошло на фоне обвинений в том, что она якобы просила доноров и других лиц об услугах в обмен на использование своего влияния.

Как сообщает The National, Белый дом первоначально заявил, что Трамп попросил Гилфойл уйти в отставку. Представительница Белого дома Кэти Захария назвала ее ценным членом команды.

Заявление Гилфойл

Гилфойл заявила, что с первого дня работы послом прилагала усилия для продвижения политики Трампа America First, укрепления стратегического союза США с Грецией и достижения результатов для американцев. Она поблагодарила Трампа и государственного секретаря Марко Рубио за поддержку.

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За день до ее отставки Трамп сказал журналистам, что администрация проверяет обвинения в неэтичном поведении дипломата и рассматривает возможность ее отстранения. Он также заявил, что ему не понравилось прочитанное о Гилфойл.

Обвинения и опровержения

The Wall Street Journal утверждала, что Гилфойл якобы просила или принимала деньги либо другие выгоды от частных лиц, предлагая взамен использовать связи с чиновниками администрации для продвижения их интересов. По данным газеты, в одном эпизоде она якобы попросила давнего донора Трампа о 100 тысячах долларов для погашения задолженности по карте American Express перед слушаниями по ее утверждению в 2025 году, предлагая доступ к чиновникам.

Гилфойл назвала эти обвинения ложными и заявила, что намерена защищать свое имя, репутацию и добросовестность. Ее адвокаты опровергли ключевые части публикации The Wall Street Journal. Посольство США в Афинах сообщило изданию, что она соблюдала требования Государственного департамента в отношении этики и декларирования подарков.

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