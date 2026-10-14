美国驻希腊大使金伯利·吉尔福伊尔在总统唐纳德·特朗普要求她离开外交职位后辞职。此事发生之际，她被指称涉嫌向捐款人及其他人索取好处，以换取利用其影响力。

据The National报道，白宫最初表示，特朗普要求吉尔福伊尔辞职。白宫发言人凯蒂·扎哈里亚称她是团队中有价值的一员。

吉尔福伊尔的声明

吉尔福伊尔表示，自担任大使的第一天起，她一直努力推进特朗普的“美国优先”政策、加强美国与希腊的战略联盟，并为美国人取得成果。她感谢特朗普和国务卿马尔科·鲁比奥的支持。

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在她辞职前一天，特朗普告诉记者，政府正在审查有关这名外交官不道德行为的指控，并考虑将其撤职。他还表示，他不喜欢自己读到的有关吉尔福伊尔的内容。

指控与否认

《华尔街日报》称，吉尔福伊尔涉嫌向私人索取或接受金钱或其他好处，并承诺作为回报利用自己与政府官员的关系来推进他们的利益。该报称，在一起事件中，她涉嫌在2025年其任命确认听证会前，向一名长期支持特朗普的捐款人索要10万美元，以偿还美国运通卡欠款，并提出可接触政府官员。

吉尔福伊尔称这些指控不实，并表示打算捍卫自己的名誉、声誉和正直。她的律师否认了《华尔街日报》报道中的关键部分。美国驻雅典大使馆告诉该媒体，她遵守了国务院关于道德规范和申报礼物的要求。

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