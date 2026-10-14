W USA ambasador w Grecji Kimberly Guilfoyle podała się do dymisji po tym, jak prezydent Donald Trump poprosił ją o opuszczenie stanowiska dyplomatycznego. Stało się to wśród oskarżeń, że rzekomo prosiła darczyńców i inne osoby o przysługi w zamian za wykorzystanie swoich wpływów.

Jak podaje The National, Biały Dom początkowo oświadczył, że Trump poprosił Guilfoyle o rezygnację. Rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia nazwała ją cenną członkinią zespołu.

Oświadczenie Guilfoyle

Guilfoyle oświadczyła, że od pierwszego dnia pracy jako ambasador podejmowała wysiłki na rzecz promowania polityki America First Trumpa, wzmacniania strategicznego sojuszu USA z Grecją oraz osiągania rezultatów dla Amerykanów. Podziękowała Trumpowi i sekretarzowi stanu Marco Rubio za wsparcie.

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Dzień przed jej rezygnacją Trump powiedział dziennikarzom, że administracja sprawdza oskarżenia o nieetyczne zachowanie dyplomatki i rozważa jej usunięcie. Oświadczył również, że nie spodobało mu się to, co przeczytał o Guilfoyle.

Oskarżenia i zaprzeczenia

The Wall Street Journal twierdził, że Guilfoyle rzekomo prosiła o pieniądze lub inne korzyści od osób prywatnych albo je przyjmowała, oferując w zamian wykorzystanie kontaktów z urzędnikami administracji do promowania ich interesów. Według gazety, w jednym przypadku miała rzekomo poprosić wieloletniego darczyńcę Trumpa o 100 tys. dolarów na spłatę zadłużenia na karcie American Express przed przesłuchaniami w sprawie jej zatwierdzenia w 2025 roku, oferując dostęp do urzędników.

Guilfoyle nazwała te oskarżenia fałszywymi i oświadczyła, że zamierza bronić swojego imienia, reputacji i uczciwości. Jej prawnicy zaprzeczyli kluczowym częściom publikacji The Wall Street Journal. Ambasada USA w Atenach przekazała redakcji, że przestrzegała wymogów Departamentu Stanu dotyczących etyki i zgłaszania prezentów.

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