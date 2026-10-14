ЄС обмежив ввезення окремих видів м’яса з Намібії через ящур — Al Jazeera

Європейський Союз тимчасово обмежив ввезення окремих видів свіжого та переробленого м’яса з Намібії після підтвердження спалаху ящуру в регіоні //Кхараз. Згодом захворювання також виявили в регіоні Замбезі. Обмеження ЄС стосуються визначених видів продукції з великої рогатої худоби, овець і кіз, а також деяких товарів з інших свійських і диких парнокопитних тварин.

Як повідомляє Al Jazeera, ЄС оголосив про цей захід 5 жовтня. Він не означає повної заборони на всю м’ясну продукцію з Намібії: деякі перероблені товари, що пройшли встановлену процедуру зниження ризиків, можуть і надалі постачатися до блоку. Партії свіжого м’яса, сертифіковані намібійською владою до 23 вересня, можуть бути допущені протягом 90-денного перехідного періоду за дотримання правил ЄС.

Два осередки хвороби

Перший спалах ящуру ветеринарна служба Намібії підтвердила 23 вересня на комерційній фермі у ветеринарному окрузі Карасбург, що в південному регіоні //Кхараз. Станом на 6 жовтня міністерство сільського господарства, рибальства, водних ресурсів і земельної реформи повідомляло про 129 позитивних зразків та 17 інфікованих ферм. Ветеринарні бригади перевірили 72 із 81 визначеної ферми.

7 жовтня лабораторія підтвердила ящур у великої рогатої худоби на острові Калала в окрузі Каббе регіону Замбезі на півночі країни. Фахівці відібрали 12 зразків у тварин із клінічними ознаками захворювання, і всі вони дали позитивний результат.

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У регіоні Замбезі влада призупинила переміщення парнокопитних тварин і необробленої продукції з них, скасувала видані дозволи на перевезення та зупинила аукціони, неформальні ринки й інші заходи зі скупченням тварин. Також призупинено забій на місцевих бойнях, неформальних ринках і під час соціальних заходів. Експортні бойні можуть працювати з придатною худобою за умови дотримання карантинних вимог і перевірки простежуваності тварин.

Тиск на фермерів і продавців

Влада розпочала екстрену вакцинацію у постраждалій зоні, посилила нагляд і встановила блокпости. У //Кхараз також почали будувати ветеринарну огорожу вздовж річки Оранжева для посилення контролю на кордоні з Південною Африкою.

Обмеження вже позначилися на місцевому ринку. Продавці м’яса у Віндгуку повідомили про нестачу продукції, зростання її вартості та падіння виручки. За даними видання The Namibian, м’ясна корпорація Meatco відправила близько 400 виробничих працівників у тритижневу оплачувану відпустку. Їхнє повернення залежатиме від рекомендацій ветеринарних органів.

Представниця Спілки сільського господарства Намібії Маріанне Преторіус заявила, що втрата доступу до частини експортних ринків позначиться на всіх виробниках худоби в країні. За її словами, навіть після відновлення внутрішньої торгівлі ціни можуть залишатися під тиском, доки не відновиться експорт.

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