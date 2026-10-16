Конгресвумен Окасіо-Кортес пожертвувала $1 млн демократу Ель-Сайєду — The Hill

Конгресвумен від штату Нью-Йорк Александрія Окасіо-Кортес пожертвувала 1 млн доларів на виборчу кампанію демократа Абдула Ель-Сайєда, який балотується до Сенату США від штату Мічиган. Це 16 жовтня підтвердив представник кампанії Ель-Сайєда, повідомляє The Hill.

Кошти з виборчого фонду

Окасіо-Кортес заявила, що переказала гроші не з особистих статків, а з коштів свого виборчого фонду, сформованого пожертвами понад 2 млн донорів. У листі для збору коштів вона наголосила, що це внесок її прихильників, а не лише її власний.

Конгресвумен пояснила рішення тим, що не хоче 4 листопада шкодувати, що зробила недостатньо для протидії, за її словами, наклепницьким атакам проти Ель-Сайєда, якщо він програє вибори.

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Перегони за місце в Сенаті

Абдул Ель-Сайєд змагається за місце Мічигану в Сенаті США з колишнім конгресменом-республіканцем Майком Роджерсом. Безпартійний виборчий прогнозист Decision Desk HQ, який є партнером The Hill, оцінює ймовірність перемоги Ель-Сайєда у 68%.

Окасіо-Кортес цього тижня провела в Мічигані кілька передвиборчих заходів на підтримку кандидата. Раніше вона підтримала Ель-Сайєда на демократичних праймеріз, де він із незначною перевагою переміг конгресвумен Гейлі Стівенс.

Напередодні проміжних виборів Окасіо-Кортес проводить кампанійні заходи в різних штатах, зокрема разом із сенатором Берні Сандерсом. Її підтримка кандидатів і публічні виступи також посилили припущення щодо можливої участі конгресвумен у президентських виборах 2028 року, хоча рішення вона ще не ухвалила.

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