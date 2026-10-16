来自纽约州的联邦众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯向民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德的竞选活动捐赠了100万美元。埃尔-赛义德正竞选密歇根州的美国参议员。埃尔-赛义德竞选团队的一名代表于10月16日证实了这一消息，据The Hill报道。

来自竞选基金的资金

奥卡西奥-科尔特斯表示，她转出的资金并非来自个人财产，而是来自其竞选基金，该基金由超过200万名捐款人的捐赠构成。她在一封筹款信中强调，这是其支持者的捐款，而不只是她个人的捐款。

这位众议员解释说，她不希望在11月4日后悔，如果埃尔-赛义德输掉选举，自己没有尽力反击她所称的针对埃尔-赛义德的诽谤性攻击。

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参议院席位之争

阿卜杜勒·埃尔-赛义德正与前共和党联邦众议员迈克·罗杰斯竞争密歇根州在美国参议院的席位。无党派选举预测机构Decision Desk HQ是The Hill的合作伙伴，其评估埃尔-赛义德获胜的概率为68%。

奥卡西奥-科尔特斯本周在密歇根州举行了数场支持该候选人的竞选活动。她此前曾在民主党初选中支持埃尔-赛义德，他以微弱优势击败了联邦众议员海莉·史蒂文斯。

在中期选举前，奥卡西奥-科尔特斯正在多个州举行竞选活动，其中包括与参议员伯尼·桑德斯共同举行的活动。她对候选人的支持和公开露面也加剧了外界对她可能参加2028年总统选举的猜测，尽管她尚未作出决定。

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