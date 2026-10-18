NASA研究人员在巴西桑塔雷姆附近记录到的可能火点数量，比火灾信息资源管理系统（FIRMS）的标准数据所显示的高出约40%。在与厄尔尼诺有关的严重干旱背景下，中部和东部亚马孙地区的火灾活动自2026年9月以来急剧增加。

据ScienceDaily报道，包括FIRMS、全球火灾排放数据库和NASA Worldview在内的多个监测系统记录到了火灾和烟雾排放。受影响区域从马瑙斯和桑塔雷姆周边的森林延伸至亚马孙河口。

烟雾笼罩马瑙斯

2026年10月12日，NASA Aqua卫星上的MODIS仪器记录到亚马孙河两岸火灾产生的大型烟羽。浓烟笼罩了亚马孙州首府马瑙斯，那里居住着超过200万人。

市政府表示，细颗粒物PM2.5浓度超过每立方米135微克。由于空气污染，该市关闭了学校，取消了公共活动，并暂停了儿童体育联赛。

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为何卫星可能看不到部分火灾

NASA戈达德太空飞行中心科学家道格拉斯·莫顿估计，巴西亚马孙地区几乎所有火灾都由人为造成：在这一潮湿地区，雷击通常导致的起火不到1%。在干旱条件下，用于农业用途的火——清理牧场或焚烧作物残留物——可能蔓延至热带森林干燥的林下植被。

巴西国家气象研究所称，马瑙斯8月降雨量比常态低95%，9月则低60%。卫星估算显示，仅在桑塔雷姆地区，目前就有50至70起失控火灾正在燃烧。

在NASA戈达德中心工作的马里兰大学科学家谢恩·科菲尔德正在分析VIIRS仪器数据，以识别不符合FIRMS官方产品标准的火点。烟雾、云层和茂密树冠使卫星难以探测在林下缓慢燃烧的火灾。科菲尔德计划将额外发现火点的位置提供给MapBiomas网络，该网络追踪亚马孙地区的火灾和土地利用变化。

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