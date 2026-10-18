Исследователи NASA зафиксировали вблизи Сантарена в Бразилии примерно на 40% больше возможных очагов пожаров, чем отображают стандартные данные системы Fire Information for Resource Management System (FIRMS). Активность пожаров в центральной и восточной Амазонии резко выросла с сентября 2026 года на фоне сильной засухи, связанной с Эль-Ниньо.

Как сообщает ScienceDaily, пожары и выбросы дыма фиксировали несколько систем мониторинга, в том числе FIRMS, Global Fire Emissions Database и NASA Worldview. Пострадавшая территория простирается от лесов вокруг Манауса и Сантарена до устья Амазонки.

Дым накрыл Манаус

12 октября 2026 года прибор MODIS на спутнике NASA Aqua зафиксировал крупные шлейфы дыма от пожаров по обе стороны реки Амазонки. Густой дым накрыл Манаус — столицу штата Амазонас, где живут более 2 млн человек.

Городские власти сообщили, что концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 превысила 135 микрограммов на кубический метр. Из-за загрязнения воздуха в городе закрыли школы, отменили публичные мероприятия и приостановили детские спортивные лиги.

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Почему спутники могут не видеть часть пожаров

По оценке ученого Центра космических полетов имени Годдарда NASA Дугласа Мортона, почти все пожары в бразильской Амазонии имеют человеческое происхождение: удары молний обычно вызывают менее 1% возгораний в этом влажном регионе. В условиях засухи огонь, используемый для хозяйственных нужд — расчистки пастбищ или сжигания пожнивных остатков, — может распространяться на высохший подлесок тропического леса.

Национальный институт метеорологии Бразилии сообщил, что в Манаусе осадки в августе были на 95% ниже нормы, а в сентябре — на 60% ниже. По спутниковым оценкам, только в районе Сантарена сейчас горят от 50 до 70 неконтролируемых пожаров.

Ученый Университета Мэриленда Шейн Коффилд, работающий в Центре Годдарда NASA, анализирует данные прибора VIIRS, чтобы выявлять очаги, не соответствующие критериям официальных продуктов FIRMS. Дым, облака и плотные кроны деревьев затрудняют спутниковое обнаружение пожаров, медленно горящих в подлеске. Коффилд планирует передать места дополнительно выявленных очагов сети MapBiomas, которая отслеживает пожары и изменения землепользования в Амазонии.

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