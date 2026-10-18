Naukowcy NASA zarejestrowali w pobliżu Santarém w Brazylii około 40% więcej możliwych ognisk pożarów, niż pokazują standardowe dane systemu Fire Information for Resource Management System (FIRMS). Aktywność pożarów w środkowej i wschodniej Amazonii gwałtownie wzrosła od września 2026 roku w związku z silną suszą powiązaną z El Niño.

Jak podaje ScienceDaily, pożary i emisje dymu rejestrowało kilka systemów monitoringu, w tym FIRMS, Global Fire Emissions Database oraz NASA Worldview. Dotknięty obszar rozciąga się od lasów wokół Manaus i Santarém po ujście Amazonki.

Dym pokrył Manaus

12 października 2026 roku instrument MODIS na satelicie NASA Aqua zarejestrował duże smugi dymu z pożarów po obu stronach Amazonki. Gęsty dym pokrył Manaus, stolicę stanu Amazonas, gdzie mieszka ponad 2 mln ludzi.

Władze miasta poinformowały, że stężenie drobnych cząstek PM2.5 przekroczyło 135 mikrogramów na metr sześcienny. Z powodu zanieczyszczenia powietrza w mieście zamknięto szkoły, odwołano wydarzenia publiczne i zawieszono dziecięce ligi sportowe.

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Dlaczego satelity mogą nie widzieć części pożarów

Według Douglasa Mortona, naukowca z NASA Goddard Space Flight Center, niemal wszystkie pożary w brazylijskiej Amazonii są powodowane przez ludzi: uderzenia piorunów zwykle powodują mniej niż 1% zapłonów w tym wilgotnym regionie. W warunkach suszy ogień wykorzystywany do celów gospodarczych — oczyszczania pastwisk lub spalania resztek pożniwnych — może rozprzestrzeniać się na wysuszony podszyt lasu tropikalnego.

Brazylijski Narodowy Instytut Meteorologii podał, że w Manaus opady w sierpniu były o 95% niższe od normy, a we wrześniu — o 60% niższe. Według ocen satelitarnych tylko w rejonie Santarém płonie obecnie od 50 do 70 niekontrolowanych pożarów.

Naukowiec z Uniwersytetu Marylandu Shane Coffield, który pracuje w Centrum Goddarda NASA, analizuje dane z instrumentu VIIRS, aby wykrywać ogniska niespełniające kryteriów oficjalnych produktów FIRMS. Dym, chmury i gęste korony drzew utrudniają satelitarne wykrywanie pożarów, które powoli palą się w podszycie. Coffield planuje przekazać lokalizacje dodatkowo wykrytych ognisk sieci MapBiomas, która monitoruje pożary i zmiany użytkowania gruntów w Amazonii.

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