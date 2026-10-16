Конгрессвумен от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес пожертвовала 1 млн долларов на избирательную кампанию демократа Абдула Эль-Сайеда, который баллотируется в Сенат США от штата Мичиган. Это 16 октября подтвердил представитель кампании Эль-Сайеда, сообщает The Hill.

Средства из избирательного фонда

Окасио-Кортес заявила, что перевела деньги не из личного состояния, а из средств своего избирательного фонда, сформированного пожертвованиями более 2 млн доноров. В письме для сбора средств она подчеркнула, что это вклад ее сторонников, а не только ее собственный.

Конгрессвумен объяснила решение тем, что не хочет 4 ноября сожалеть о том, что сделала недостаточно для противодействия, по ее словам, клеветническим атакам против Эль-Сайеда, если он проиграет выборы.

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Гонка за место в Сенате

Абдул Эль-Сайед борется за место Мичигана в Сенате США с бывшим конгрессменом-республиканцем Майком Роджерсом. Беспартийный прогнозист выборов Decision Desk HQ, являющийся партнером The Hill, оценивает вероятность победы Эль-Сайеда в 68%.

Окасио-Кортес на этой неделе провела в Мичигане несколько предвыборных мероприятий в поддержку кандидата. Ранее она поддержала Эль-Сайеда на демократических праймериз, где он с небольшим преимуществом победил конгрессвумен Хейли Стивенс.

Накануне промежуточных выборов Окасио-Кортес проводит кампанийные мероприятия в разных штатах, в частности вместе с сенатором Берни Сандерсом. Ее поддержка кандидатов и публичные выступления также усилили предположения о возможном участии конгрессвумен в президентских выборах 2028 года, хотя решения она еще не приняла.

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