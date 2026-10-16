Конгрессвумен Окасио-Кортес пожертвовала $1 млн демократу Эль-Сайеду — The Hill
Конгрессвумен от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес пожертвовала 1 млн долларов на избирательную кампанию демократа Абдула Эль-Сайеда, который баллотируется в Сенат США от штата Мичиган. Это 16 октября подтвердил представитель кампании Эль-Сайеда, сообщает The Hill.
Средства из избирательного фонда
Окасио-Кортес заявила, что перевела деньги не из личного состояния, а из средств своего избирательного фонда, сформированного пожертвованиями более 2 млн доноров. В письме для сбора средств она подчеркнула, что это вклад ее сторонников, а не только ее собственный.
Конгрессвумен объяснила решение тем, что не хочет 4 ноября сожалеть о том, что сделала недостаточно для противодействия, по ее словам, клеветническим атакам против Эль-Сайеда, если он проиграет выборы.
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Гонка за место в Сенате
Абдул Эль-Сайед борется за место Мичигана в Сенате США с бывшим конгрессменом-республиканцем Майком Роджерсом. Беспартийный прогнозист выборов Decision Desk HQ, являющийся партнером The Hill, оценивает вероятность победы Эль-Сайеда в 68%.
Окасио-Кортес на этой неделе провела в Мичигане несколько предвыборных мероприятий в поддержку кандидата. Ранее она поддержала Эль-Сайеда на демократических праймериз, где он с небольшим преимуществом победил конгрессвумен Хейли Стивенс.
Накануне промежуточных выборов Окасио-Кортес проводит кампанийные мероприятия в разных штатах, в частности вместе с сенатором Берни Сандерсом. Ее поддержка кандидатов и публичные выступления также усилили предположения о возможном участии конгрессвумен в президентских выборах 2028 года, хотя решения она еще не приняла.