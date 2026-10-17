Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в Багдаде, Ирак, что Тегеран готов возобновить переговоры с Соединёнными Штатами только при наличии надёжных гарантий против новых атак. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

Условие для диалога

Выступая на 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, Арагчи сказал, что Иран не принимает принуждения, угроз и запугивания и не откажется от своих суверенных прав под давлением. В то же время он заявил о готовности страны к диалогу, основанному на взаимном уважении и надёжных гарантиях.

По словам министра, Иран в течение последних двух лет вёл переговоры добросовестно, однако дипломатические усилия, как он утверждает, неоднократно сопровождались военными атаками. Это, по его словам, вызвало глубокое недоверие к возобновлению переговоров без гарантий того, что такие события не повторятся.

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Ормузский пролив и договорённость в Исламабаде

Арагчи также упомянул семидневное предложение, которое Иран ранее передал через Катар. По его словам, оно предусматривало открытие Ормузского пролива и восстановление нормального морского движения при выполнении необходимых условий.

Кроме того, глава МИД Ирана сослался на договорённость между Ираном и США, которая, по его утверждению, была достигнута 17 июня в Исламабаде при посредничестве Пакистана и поддержке Катара. Он заявил, что за две недели морское движение восстановилось примерно до 60% довоенного уровня, однако реализация договорённости впоследствии остановилась.

Двухдневная встреча министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества началась в Багдаде 17 октября. Участники обсуждают региональные кризисы, Палестину, мир, развитие и сотрудничество.

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