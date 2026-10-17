伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐在伊拉克巴格达表示，只有获得防止新的袭击的可靠保证，德黑兰才准备恢复与美国的谈判。阿纳多卢通讯社援引伊朗官方通讯社伊通社的消息报道称。

对话的条件

阿拉格齐在伊斯兰合作组织外交部长理事会第52届会议上发言时表示，伊朗不接受胁迫、威胁和恐吓，也不会在压力下放弃其主权权利。同时，他表示，该国准备进行以相互尊重和可靠保证为基础的对话。

这位部长称，伊朗在过去两年中一直本着诚信进行谈判，但外交努力一再伴随着军事袭击。 他表示，这使得人们对在没有保证此类事件不会重演的情况下恢复谈判产生了深刻不信任。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

霍尔木兹海峡与伊斯兰堡协议

阿拉格齐还提到伊朗此前通过卡塔尔转交的一项为期七天的提议。他表示，该提议规定，在满足必要条件的情况下开放霍尔木兹海峡并恢复正常海上航运。

此外，伊朗外长提及伊朗与美国之间的一项协议。他声称，该协议于6月17日在伊斯兰堡达成，由巴基斯坦斡旋并得到卡塔尔支持。他表示，两周内海上航运恢复至战前水平的约60%，但该协议的落实后来停止。

伊斯兰合作组织外交部长为期两天的会议于10月17日在巴格达开始。与会者正在讨论地区危机、巴勒斯坦、和平、发展与合作。

关注我们在