加拿大阿尔伯塔省的CFB Wainwright军事基地发生严重事故，随后引发大规模火灾。加拿大国防部长戴维·麦金蒂表示，该事件造成人员死亡和受伤。CBS News报道。

调查仍在进行

麦金蒂没有说明死亡和受伤人数，也未明确事故原因。他表示，皇家加拿大骑警参与了调查，局势仍然“非常活跃且敏感”。

加拿大武装部队参谋长珍妮·卡里尼昂将军表示，军方正与联邦、省级和地方当局合作。她说，优先事项是军人、其家属和社区的福祉。

加拿大武装部队及各级政府正在协调应对这一紧急情况。邻近的韦恩赖特社区正在提供医院和消防支持。

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火势因大风蔓延

韦恩赖特市政区表示，火势越过了基地围栏，并因强风迅速蔓延。来自多个辖区的消防员参与灭火，且没有生效中的疏散令。

加拿大总理马克·卡尼表示，联邦政府正与阿尔伯塔省政府及地方当局合作。阿尔伯塔省省长丹妮尔·史密斯称这场火灾规模重大且令人悲痛。

CFB Wainwright位于埃德蒙顿东南约180公里处。这是加拿大最繁忙的军事训练基地之一，军人在这里为作战行动做准备。

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