西非国家经济共同体（ECOWAS，西共体）与萨赫勒国家联盟（AES）的代表10月17日在塞内加尔达喀尔举行了首次正式谈判会议，此前马里、布基纳法索和尼日尔退出了该地区组织。双方同意成立联合专题工作组，为一项合作框架协议做准备，The Rio Times报道。

达喀尔达成的协议

部长级对话结束后，各代表团签署了一份包含八项内容的联合公报。公报指出，未来关系应建立在睦邻友好、尊重西非人民的主权、尊严和福祉基础上。

工作组将举行技术磋商，并在下一次会议前将其结果提交给部长们。双方将通过外交磋商确定新的部长级会议的时间和地点。据RFI报道，专题工作组将审议人员和货物自由流动、贸易以及打击恐怖主义等问题。

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谈判参与者

西共体代表团由塞内加尔非洲一体化和外交部长谢赫·尼昂率领，他同时担任该组织部长理事会主席。AES方面的谈判由布基纳法索外交部长卡拉莫科·让-马里·特拉奥雷率领，他是该联盟部长级指导委员会主席。

AES委员会还包括马里外交部长阿卜杜拉耶·迪奥普和尼日尔外交部长巴卡里·雅乌·桑加雷。双方将此次对话描述为建立新合作机制的过程，而非关于三个国家重返西共体的谈判。马里、布基纳法索和尼日尔于2025年1月29日正式终止其在该组织的成员资格。

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