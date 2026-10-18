Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Альянса государств Сахеля (AES) 17 октября провели в Дакаре, Сенегал, первую формальную переговорную сессию после выхода Мали, Буркина-Фасо и Нигера из регионального блока. Стороны договорились создать совместные тематические рабочие группы, которые должны подготовить рамочное соглашение о сотрудничестве, сообщает The Rio Times.

Договоренности в Дакаре

По итогам министерского диалога делегации подписали совместное коммюнике из восьми пунктов. В нем отмечается, что дальнейшие отношения должны основываться на добрососедстве, уважении суверенитета, достоинства и благосостояния населения Западной Африки.

Рабочие группы будут проводить технические консультации, а их результаты передадут министрам до следующей сессии. Время и место новой министерской встречи стороны определят в ходе дипломатических консультаций. По данным RFI, тематические группы рассмотрят вопросы свободного передвижения людей и товаров, торговли и борьбы с терроризмом.

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Участники переговоров

Делегацию ЭКОВАС возглавил министр африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Шейх Нианг, который также председательствует в Совете министров организации. Со стороны AES переговоры возглавил министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамо́ко Жан-Мари Траоре, председатель министерского руководящего комитета конфедерации.

В комитет AES также входят министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп и глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре. Стороны представили диалог как процесс формирования нового механизма сотрудничества, а не как переговоры о возвращении трех государств в ЭКОВАС. Мали, Буркина-Фасо и Нигер официально прекратили членство в организации 29 января 2025 года.

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