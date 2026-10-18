Бывший региональный казначей партии ANC в Северо-Западной провинции и бизнесмен Сулиман Каррим был задержан в международном аэропорту OR Tambo в ЮАР. Его задержали в зале вылета, когда он вместе с семьёй собирался отправиться в Саудовскую Аравию и Пакистан.

Как сообщает Daily Maverick, задержание связано с давним делом, касающимся районного муниципалитета Нгака Модири Молема. Представительница Полицейской службы ЮАР бригадный генерал Атленда Мате заявила, что правоохранителей проинформировала группа по выполнению рекомендаций комиссии Мадланги. По данным издания, Карриму также должны предъявить обвинения из-за неявки в эту комиссию.

Работа комиссии

Комиссия Мадланги является судебной комиссией по расследованию преступности, политического вмешательства и коррупции в системе уголовного правосудия ЮАР. По данным Daily Maverick, она уже официально направила материалы в отношении 14 должностных лиц для немедленного уголовного расследования.

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Среди лиц, упомянутых в материалах комиссии, — бывший заместитель национального комиссара полиции по раскрытию преступлений Шадрак Сибия. Он находится под стражей и ожидает решения по залогу в деле о торговле людьми, изнасиловании и груминге несовершеннолетней девушки. На слушаниях комиссии также звучали утверждения, что Сибия мог получать взятки и финансирование от предполагаемого лидера преступной группировки Вусимузи Матлалы.

Другие производства

Бывший заместитель главы разведывательного подразделения полиции Фероз Хан фигурирует в деле о предполагаемом управлении незаконной сетью торговли драгоценными металлами вместе с главой подразделения Hawks в Гаутенге Эбрагимом Кадвой и бизнесменом Тариком Даунсом. Хан был ранен в ходе предполагаемого покушения накануне запланированного выступления перед комиссией, а закрытое слушание отложили на неопределённый срок.

Бывший заместитель начальника полиции метрополии Экурхулени Джулиус Мкхванази также находится под стражей. Он фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе о похищении, убийстве и грабеже. Мкхванази и пятерым его сообвиняемым отказали в освобождении под залог.

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