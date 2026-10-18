Były regionalny skarbnik partii ANC w prowincji Północno-Zachodniej i biznesmen Suliman Karrim został zatrzymany na międzynarodowym lotnisku OR Tambo w RPA. Zatrzymano go w hali odlotów, gdy wraz z rodziną przygotowywał się do podróży do Arabii Saudyjskiej i Pakistanu.

Jak informuje Daily Maverick, zatrzymanie jest związane z wieloletnią sprawą dotyczącą gminy dystryktowej Ngaka Modiri Molema. Rzeczniczka Południowoafrykańskiej Służby Policji, generał brygady Athlenda Mathe, powiedziała, że funkcjonariusze zostali poinformowani przez zespół wdrażający zalecenia komisji Madlangi. Według publikacji Karrim ma również usłyszeć zarzuty w związku z niestawieniem się przed tą komisją.

Praca komisji

Komisja Madlangi jest sądową komisją śledczą badającą przestępczość, ingerencję polityczną i korupcję w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych RPA. Według Daily Maverick komisja formalnie przekazała już materiały dotyczące 14 urzędników do natychmiastowego dochodzenia karnego.

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Wśród osób wymienionych w materiałach komisji jest były zastępca krajowego komisarza policji ds. wykrywania przestępstw Shadrack Sibiya. Przebywa on w areszcie i oczekuje na decyzję w sprawie kaucji w sprawie dotyczącej handlu ludźmi, gwałtu i groomingu nieletniej dziewczyny. Podczas przesłuchań komisji padły również twierdzenia, że Sibiya mógł otrzymywać łapówki i finansowanie od domniemanego przywódcy grupy przestępczej Vusimuzi Matlali.

Inne postępowania

Były zastępca szefa policyjnej jednostki wywiadowczej Feroz Khan figuruje w sprawie dotyczącej domniemanego kierowania nielegalną siecią handlu metalami szlachetnymi wspólnie z szefem jednostki Hawks w Gautengu Ebrahimem Kadwą i biznesmenem Tariqiem Downsem. Khan został ranny w domniemanym zamachu przed planowanym wystąpieniem przed komisją, a zamknięte posiedzenie odroczono na czas nieokreślony.

Były zastępca szefa policji metropolitalnej Ekurhuleni Julius Mkhwanazi również przebywa w areszcie. Figuruje on w kilku sprawach karnych, w tym dotyczących porwania, zabójstwa i rozboju. Mkhwanaziemu i pięciu jego współoskarżonym odmówiono zwolnienia za kaucją.

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