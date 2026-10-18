Ексскарбника ANC Карріма затримали в аеропорту ПАР — Daily Maverick

У міжнародному аеропорту OR Tambo в ПАР затримали колишнього регіонального скарбника партії ANC у Північно-Західній провінції та бізнесмена Сулімана Карріма. Його затримали в залі вильоту, коли він разом із сім’єю збирався вирушити до Саудівської Аравії та Пакистану.

Як повідомляє Daily Maverick, затримання пов’язане з давньою справою щодо муніципалітету району Нгака Модірі Молема. Речниця Південноафриканської поліцейської служби бригадна генералка Атленда Мате заявила, що правоохоронців поінформувала група з виконання рекомендацій комісії Мадланги. За даними видання, Карріму також мають висунути обвинувачення через неявку до цієї комісії.

Робота комісії

Комісія Мадланги є судовою комісією з розслідування злочинності, політичного втручання та корупції у системі кримінального правосуддя ПАР. За даними Daily Maverick, вона вже офіційно направила матеріали щодо 14 посадовців для негайного кримінального розслідування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Серед осіб, яких згадують у матеріалах комісії, є колишній заступник національного комісара поліції з розкриття злочинів Шадрак Сібія. Він перебуває під вартою та очікує рішення щодо застави у справі про торгівлю людьми, зґвалтування і грумінг неповнолітньої дівчини. На слуханнях комісії також лунали твердження, що Сібія міг отримувати хабарі та фінансування від ймовірного лідера злочинного угруповання Вусімуті Матлали.

Інші провадження

Колишній заступник керівника розвідувального підрозділу поліції Фероз Хан фігурує у справі про ймовірне керування незаконною мережею торгівлі дорогоцінними металами разом із керівником підрозділу Hawks у Гаутенгу Ебрагімом Кадвою та бізнесменом Таріком Даунсом. Хана поранили під час імовірного замаху напередодні його запланованого виступу перед комісією, а закрите слухання відклали на невизначений строк.

Колишній заступник начальника поліції метрополії Екурхулені Джуліус Мкхваназі також перебуває під вартою. Він фігурує у кількох кримінальних справах, зокрема щодо викрадення, вбивства та пограбування. Мкхваназі та п’ятьом його співобвинуваченим відмовили у звільненні під заставу.

Читай нас у