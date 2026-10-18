南非西北省ANC党前地区财务主管、商人苏利曼·卡里姆在南非OR Tambo国际机场被拘留。他与家人准备前往沙特阿拉伯和巴基斯坦时，在出发大厅被拘留。

据Daily Maverick报道，此次拘留与恩加卡·莫迪里·莫莱马地区市政当局的一起长期案件有关。南非警察局发言人、准将阿特伦达·马特表示，执法人员接到马德兰加委员会建议落实小组的通报。该媒体称，卡里姆还将因未出席该委员会而被提出指控。

委员会的工作

马德兰加委员会是一个调查南非刑事司法系统中犯罪、政治干预和腐败问题的司法调查委员会。据Daily Maverick报道，该委员会已正式移交涉及14名官员的材料，以立即展开刑事调查。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

委员会材料中提及的人员包括前警察全国犯罪侦查副专员沙德拉克·西比亚。他目前被羁押，正等待在人口贩运、强奸及诱骗未成年女孩案件中的保释决定。委员会听证会上还出现指称称，西比亚可能曾从涉嫌犯罪团伙头目武西穆齐·马特拉拉处收受贿赂和资金。

其他诉讼程序

前警察情报部门副主管费罗兹·汗涉入一起案件，该案涉及他与豪登省Hawks部门负责人易卜拉欣·卡德瓦及商人塔里克·唐斯共同涉嫌运营非法贵金属交易网络。汗在原定出席委员会前遭遇疑似暗杀未遂时受伤，闭门听证会被无限期推迟。

前埃库尔胡莱尼都市警察副局长朱利叶斯·姆赫瓦纳齐也被羁押。他涉入多起刑事案件，包括绑架、谋杀和抢劫。姆赫瓦纳齐及其五名共同被告被拒绝保释。

关注我们在