Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом провел предвыборные мероприятия вместе с демократами в американском штате Нью-Гемпшир за несколько недель до промежуточных выборов 3 ноября. Об этом сообщает The Hill.

Призыв голосовать

В публикации в социальной сети X Ньюсом заявил, что рад вернуться в Нью-Гемпшир, и отметил активность сторонников и волонтеров перед голосованием. Он также сообщил, что присоединился к кампаниям кандидатов на разных уровнях, и призвал избирателей проголосовать.

Ньюсом опубликовал фотографии с предвыборных мероприятий с участием демократического кандидата в Сенат Криса Паппаса. Паппас соперничает с бывшим сенатором-республиканцем Джоном Э. Сунуну за место в Сенате, которое освобождает сенатор-демократ Джин Шахин.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сенатская гонка и президентские перспективы

По оценке Decision Desk HQ, вероятность победы Паппаса составляет 84%. Непартийный аналитический проект Cook Political Report оценивает эту гонку как склоняющуюся в пользу демократов.

Нью-Гемпшир относится к штатам, которые одними из первых проводят праймериз Демократической партии в президентском цикле 2028 года. The Hill отмечает, что поездка Ньюсома в штат может быть признаком его возможного участия в президентской гонке 2028 года.

Среди других возможных претендентов от Демократической партии издание называет бывшего вице-президента Камалу Харрис, губернатора Иллинойса Джей Би Прицкера, губернатора Кентукки Энди Бешира и конгрессвумен Александрию Окасио-Кортес. Во время второго президентского срока Дональда Трампа Ньюсом неоднократно критиковал президента США, в частности его стиль ведения социальных сетей и действия на посту.

Читай нас в