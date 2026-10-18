加利福尼亚州州长加文·纽森在美国新罕布什尔州与民主党人共同举行竞选活动，距离11月3日的中期选举还有数周。The Hill报道。

呼吁投票

纽森在社交媒体平台X发文称，他很高兴重返新罕布什尔州，并提到支持者和志愿者在投票前的积极活动。他还表示，自己参与了不同层级候选人的竞选活动，并呼吁选民投票。

纽森发布了民主党参议员候选人克里斯·帕帕斯参与的竞选活动照片。帕帕斯正与前共和党参议员约翰·E·苏努努竞争由民主党参议员珍妮·沙欣腾出的参议院席位。

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参议院选举与总统前景

根据Decision Desk HQ的评估，帕帕斯获胜的概率为84%。无党派分析项目Cook Political Report将这场竞争评为倾向民主党。

新罕布什尔州是2028年总统选举周期中最早举行民主党初选的州之一。The Hill指出，纽森访问该州可能是他有意参加2028年总统竞选的迹象。

该媒体列出的其他可能民主党参选人包括前副总统卡玛拉·哈里斯、伊利诺伊州州长J.B.·普利兹克、肯塔基州州长安迪·贝希尔以及联邦众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯。在唐纳德·特朗普的第二个总统任期内，纽森多次批评美国总统，包括其使用社交媒体的风格和在任期间的行为。

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