Gubernator Kalifornii Gavin Newsom przeprowadził wydarzenia wyborcze wspólnie z demokratami w amerykańskim stanie New Hampshire, kilka tygodni przed wyborami środka kadencji 3 listopada. Informuje o tym The Hill.

Apel o głosowanie

We wpisie w serwisie społecznościowym X Newsom oświadczył, że cieszy się z powrotu do New Hampshire, oraz zwrócił uwagę na aktywność zwolenników i wolontariuszy przed głosowaniem. Poinformował też, że dołączył do kampanii kandydatów na różnych szczeblach, i wezwał wyborców do oddania głosu.

Newsom opublikował zdjęcia z wydarzeń wyborczych z udziałem demokratycznego kandydata do Senatu Chrisa Pappasa. Pappas rywalizuje z byłym republikańskim senatorem Johnem E. Sununu o miejsce w Senacie zwalniane przez demokratyczną senator Jeanne Shaheen.

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Wyścig do Senatu i perspektywy prezydenckie

Według oceny Decision Desk HQ prawdopodobieństwo zwycięstwa Pappasa wynosi 84%. Bezpartyjny projekt analityczny Cook Political Report ocenia ten wyścig jako przechylający się na korzyść demokratów.

New Hampshire należy do stanów, które jako jedne z pierwszych przeprowadzają prawybory Partii Demokratycznej w cyklu prezydenckim w 2028 roku. The Hill zauważa, że podróż Newsoma do tego stanu może być oznaką jego możliwego udziału w wyścigu prezydenckim w 2028 roku.

Wśród innych możliwych pretendentów Partii Demokratycznej publikacja wymienia byłą wiceprezydent Kamalę Harris, gubernatora Illinois J.B. Pritzkera, gubernatora Kentucky Andy’ego Besheara oraz kongresmenkę Alexandrię Ocasio-Cortez. Podczas drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa Newsom wielokrotnie krytykował prezydenta USA, w tym jego styl prowadzenia mediów społecznościowych i działania na stanowisku.

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