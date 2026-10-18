Губернатор Ньюсом агітував за демократів у Нью-Гемпширі — The Hill

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом провів передвиборчі заходи разом із демократами у штаті Нью-Гемпшир, США, за кілька тижнів до проміжних виборів 3 листопада. Про це повідомляє The Hill.

Заклик голосувати

У дописі в соцмережі X Ньюсом заявив, що радий повернутися до Нью-Гемпширу, та відзначив активність прихильників і волонтерів перед голосуванням. Він також повідомив, що долучився до кампаній кандидатів на різних рівнях, і закликав виборців проголосувати.

Ньюсом опублікував фотографії з передвиборчих подій за участю демократичного кандидата до Сенату Кріса Паппаса. Паппас змагається з колишнім сенатором-республіканцем Джоном Е. Сунуну за місце в Сенаті, яке звільняє сенаторка-демократка Джин Шахін.

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Сенатські перегони і президентські перспективи

За оцінкою Decision Desk HQ, імовірність перемоги Паппаса становить 84%. Непартійний аналітичний проєкт Cook Political Report оцінює ці перегони як такі, що схиляються на користь демократів.

Нью-Гемпшир належить до штатів, які одними з перших проводять праймеріз Демократичної партії у президентському циклі 2028 року. The Hill зазначає, що поїздка Ньюсома до штату може бути ознакою його можливої участі в президентських перегонах 2028 року.

Серед інших можливих претендентів від Демократичної партії видання називає колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс, губернатора Іллінойсу Джей Бі Пріцкера, губернатора Кентуккі Енді Бешира та конгресвумен Александрію Окасіо-Кортес. Під час другого президентського терміну Дональда Трампа Ньюсом неодноразово критикував президента США, зокрема його стиль ведення соцмереж і дії на посаді.

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