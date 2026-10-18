ЕКОВАС і AES створять робочі групи для угоди про співпрацю — The Rio Times

Представники Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) та Конфедерації держав Сахелю (AES) 17 жовтня провели в Дакарі, Сенегал, першу формальну переговорну сесію після виходу Малі, Буркіна-Фасо й Нігеру з регіонального блоку. Сторони домовилися створити спільні тематичні робочі групи, які мають підготувати рамкову угоду про співпрацю, повідомляє The Rio Times.

Домовленості в Дакарі

За підсумками міністерського діалогу делегації підписали спільне комюніке з восьми пунктів. У ньому зазначено, що подальші відносини мають ґрунтуватися на добросусідстві, повазі до суверенітету, гідності та добробуту населення Західної Африки.

Робочі групи проводитимуть технічні консультації, а їхні результати передадуть міністрам до наступної сесії. Час і місце нового міністерського засідання сторони визначать дипломатичними консультаціями. За даними RFI, тематичні групи розглядатимуть питання вільного пересування людей і товарів, торгівлі та боротьби з тероризмом.

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Учасники переговорів

Делегацію ЕКОВАС очолив міністр африканської інтеграції та закордонних справ Сенегалу Шейх Ніанг, який також головує в Раді міністрів організації. З боку AES переговори очолив міністр закордонних справ Буркіна-Фасо Карамо́ко Жан-Марі Траоре, голова міністерського керівного комітету конфедерації.

До комітету AES також входять міністр закордонних справ Малі Абдулає Діоп і глава МЗС Нігеру Бакарі Яу Сангаре. Сторони представили діалог як процес формування нового механізму співпраці, а не як переговори про повернення трьох держав до ЕКОВАС. Малі, Буркіна-Фасо та Нігер офіційно припинили членство в організації 29 січня 2025 року.

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