Поліція в Ліоні застосувала сльозогінний газ проти протестувальників — Dawn

У Франції поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників протесту в Ліоні, де близько 150 людей ненадовго перекрили дорогу поблизу центру міста. Демонстрації в цій частині Ліона були заборонені. Акції відбувалися на тлі загальнонаціональних протестів через високу вартість життя, повідомляє Dawn.

Міністерство внутрішніх справ Франції мобілізувало 70 тисяч працівників сил безпеки через високий ризик насильства. Правоохоронці готували спорядження для протидії заворушенням у районах, де минулими вихідними сталися сутички та пограбування. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що влада не допустить безладів, і повідомив про заклики до насильства та мародерства, які поширювалися у соцмережах.

Закриті музеї та зачинені крамниці

У Парижі низка магазинів закрилася на день, а їхні вітрини закрили дерев’яними щитами. Поблизу площі Бастилії один магазин одягу прибрав товар із полиць, а ресторан захистив фасад дошками. Лувр і музей Орсе не працювали.

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Поліція в останній момент наказала перенести профспілкову ходу з району Бастилії до Порт-д’Італі на південній околиці столиці. Профспілки погодилися на це неохоче, тоді як рух «жовтих жилетів» повідомив, що не виконуватиме вимогу. У Марселі влада спершу заборонила всі протести, але дозволила профспілкову демонстрацію як виняток.

Напруга перед виборами

Додатковим чинником напруги став з’їзд партії «Національне об’єднання» ультраправої політикині Марін Ле Пен в Орлеані. Захід мав започаткувати її кампанію перед виборами президента Франції, що мають відбутися за шість місяців. Тисячі людей вийшли на марш з антифашистськими гаслами, виступаючи також проти президента Емманюеля Макрона.

Під час протестів минулими вихідними на периферії демонстрацій сталися сутички з поліцією, було пошкоджено громадські будівлі та пограбовано сотні крамниць. За даними влади, затримали близько 2700 людей, а суди вже ув’язнили 217 осіб, половина з яких вчинила правопорушення вперше. Amnesty International розкритикувала обмеження протестів, заявивши про загрозу праву на мирні зібрання. Представниця Human Rights Watch Ева Коссе наголосила, що поліція має одночасно забезпечувати безпечне проведення мирних протестів і захищати громадськість від насильства.

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