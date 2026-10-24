里昂警方对抗议者使用催泪瓦斯——Dawn

法国警方在里昂对抗议者使用了催泪瓦斯，约150人在市中心附近短暂封锁了一条道路。里昂这一地区的示威活动被禁止。这些行动发生在全国因生活成本高昂而爆发抗议的背景下，Dawn报道。

由于暴力风险较高，法国内政部调动了7万名安全人员。执法人员在上周末发生冲突和抢劫的地区准备了应对骚乱的装备。内政部长洛朗·努涅兹表示，当局不会容忍混乱，并称社交媒体上流传着煽动暴力和抢劫的呼吁。

博物馆关闭，商店歇业

在巴黎，多家商店当天关闭，其橱窗被木板遮挡。在巴士底广场附近，一家服装店将商品从货架上撤下，一家餐厅则用木板保护其外立面。卢浮宫和奥赛博物馆没有开放。

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警方在最后一刻下令将工会游行从巴士底地区改至首都南郊的意大利门。工会不情愿地同意了，而“黄背心”运动表示不会遵从这一要求。在马赛，当局起初禁止所有抗议活动，但作为例外允许举行工会示威。

选举前的紧张局势

另一个加剧紧张局势的因素是极右翼政治人物玛丽娜·勒庞所属国民联盟党在奥尔良举行的大会。该活动原本旨在启动她在六个月后举行的法国总统选举前的竞选活动。数千人举行游行，高喊反法西斯口号，同时反对总统埃马纽埃尔·马克龙。

在上周末的抗议活动期间，示威活动边缘地带发生了与警方的冲突，公共建筑遭到破坏，数百家商店遭到抢劫。据当局称，约2700人被拘留，法院已监禁217人，其中一半是首次违法。国际特赦组织批评对抗议活动的限制，称这威胁到和平集会权。人权观察代表伊娃·科塞强调，警方必须同时确保和平抗议活动安全举行，并保护公众免受暴力侵害。

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