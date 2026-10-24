We Francji policja użyła gazu łzawiącego przeciwko uczestnikom protestu w Lyonie, gdzie około 150 osób na krótko zablokowało drogę w pobliżu centrum miasta. Demonstracje w tej części Lyonu były zakazane. Akcje odbywały się na tle ogólnokrajowych protestów przeciwko wysokim kosztom życia, informuje Dawn.

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmobilizowało 70 tysięcy funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa z powodu wysokiego ryzyka przemocy. Funkcjonariusze organów ścigania przygotowywali sprzęt do przeciwdziałania zamieszkom w rejonach, gdzie w miniony weekend doszło do starć i grabieży. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez oświadczył, że władze nie dopuszczą do zamieszek, oraz poinformował o wezwaniach do przemocy i szabrownictwa rozpowszechnianych w mediach społecznościowych.

Zamknięte muzea i zamknięte sklepy

W Paryżu wiele sklepów zamknęło się na cały dzień, a ich witryny osłonięto drewnianymi płytami. W pobliżu placu Bastylii jeden sklep odzieżowy usunął towar z półek, a restauracja zabezpieczyła fasadę deskami. Luwr i Muzeum Orsay były nieczynne.

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W ostatniej chwili policja nakazała przenieść marsz związków zawodowych z rejonu Bastylii do Porte d’Italie na południowych obrzeżach stolicy. Związki zawodowe niechętnie się na to zgodziły, podczas gdy ruch „żółtych kamizelek” oświadczył, że nie zastosuje się do tego żądania. W Marsylii władze początkowo zakazały wszystkich protestów, lecz jako wyjątek zezwoliły na demonstrację związkową.

Napięcia przed wyborami

Dodatkowym czynnikiem napięcia był zjazd partii Zjednoczenie Narodowe skrajnie prawicowej polityczki Marine Le Pen w Orleanie. Wydarzenie miało rozpocząć jej kampanię przed wyborami prezydenta Francji, które mają odbyć się za sześć miesięcy. Tysiące osób wyszły w marszu z antyfaszystowskimi hasłami, protestując również przeciwko prezydentowi Emmanuelowi Macronowi.

Podczas protestów w miniony weekend na obrzeżach demonstracji doszło do starć z policją, uszkodzono budynki publiczne i splądrowano setki sklepów. Według władz zatrzymano około 2700 osób, a sądy uwięziły już 217 osób, z których połowa popełniła wykroczenia po raz pierwszy. Amnesty International skrytykowała ograniczenia protestów, twierdząc, że zagrażają one prawu do pokojowych zgromadzeń. Przedstawicielka Human Rights Watch Eva Cosse podkreśliła, że policja musi jednocześnie zapewniać bezpieczne przeprowadzenie pokojowych protestów i chronić społeczeństwo przed przemocą.

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