Co najmniej 12 osób zostało rannych w strzelaninie późnym wieczorem w sobotę w pobliżu Bragg Memorial Stadium na Uniwersytecie Florida A&M w Tallahassee na Florydzie w USA. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na departament policji w Tallahassee i uniwersytet.

Wśród poszkodowanych są nieletni

Według policji 11 z 12 poszkodowanych doznało ran postrzałowych. Wśród wszystkich poszkodowanych było sześcioro dorosłych i sześcioro nieletnich. Lokalny departament policji i uniwersytet poinformowały o incydencie w pobliżu uniwersyteckiego stadionu.

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Stan poszkodowanych

Departament policji oświadczył, że co najmniej troje poszkodowanych w strzelaninie ma ciężkie obrażenia. Kolejne dziewięć osób, według organów ścigania, jest w stanie stabilnym. Resort podał te dane w momencie opublikowania komunikatu.

Jerusalem Post zaznaczył, że jest to aktualizowana informacja. Liczba poszkodowanych i informacje o ich stanie mogą zostać doprecyzowane w miarę napływu nowych informacji od policji.

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