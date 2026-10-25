По меньшей мере 12 человек пострадали во время стрельбы поздно вечером в субботу возле стадиона Bragg Memorial Stadium Университета Флориды A&M в Таллахасси, штат Флорида, США. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на департамент полиции Таллахасси и университет.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние

По данным полиции, 11 из 12 пострадавших получили огнестрельные ранения. Среди всех пострадавших было шесть взрослых и шесть несовершеннолетних. Местный департамент полиции и университет сообщили об инциденте возле университетского стадиона.

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Состояние пострадавших

В департаменте полиции заявили, что по меньшей мере трое пострадавших в результате стрельбы получили тяжелые ранения. Еще девять человек, по данным правоохранителей, находятся в стабильном состоянии. В ведомстве привели эти данные на момент публикации сообщения.

Jerusalem Post отметил, что это обновляемое сообщение. Число пострадавших и сведения об их состоянии могут уточняться по мере поступления новой информации от полиции.

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