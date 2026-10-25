Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ogłosił ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem na Przedgórzu Sudeckim. W rejonach w pobliżu Jeleniej Góry i Wałbrzycha porywy mogą osiągać 90 km/h, informuje Interia.

Gdzie spodziewane są najsilniejsze porywy

W niedzielę wiatr w Polsce będzie umiarkowany, miejscami silny i porywisty. Na zachodzie kraju porywy mogą osiągać 65 km/h, a w rejonach podgórskich — do 85 km/h. Najsilniejszy wiatr prognozowany jest na Przedgórzu Sudeckim.

W wysokich partiach Karpat porywy mogą osiągać 100 km/h, a na szczytach Sudetów — do 120 km/h. Oczekuje się, że wieczorem wiatr zacznie słabnąć. Ostrzeżenia pierwszego stopnia ogłoszono dla wybrzeża, południa Polski, Podhala i Bieszczad.

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Deszcze, śnieg i mgły

W regionach objętych ostrzeżeniem pierwszego stopnia średnia prędkość wiatru może wynosić do 35 km/h, a porywy — do 75 km/h. Ostrzeżenia te obowiązują w niedzielę od 08:00 do 18:00.

Od zachodu w kierunku centrum Polski będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu, miejscami umiarkowanych. Na zachodzie i północnym zachodzie suma opadów może wynieść do 15 mm. W Tatrach prognozowane są deszcz ze śniegiem i śnieg, a w nocy z niedzieli na poniedziałek pokrywa śnieżna może tam wzrosnąć o około 12 cm. W Beskidzie Żywieckim spodziewane jest do 6 cm śniegu.

W nocy w Tatrach silny wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Na wybrzeżu w drugiej połowie nocy możliwe są burze, a na początku dnia na wschodzie Polski miejscami prognozowano mgły z widzialnością do 300 metrów.

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