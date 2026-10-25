波兰发布强风二级预警——Interia

波兰气象与水资源管理研究所（IMGW）因苏台德山前地带强风发布二级预警。据Interia报道，耶莱尼亚古拉和瓦乌布日赫附近地区的阵风可能达到90公里/小时。

预计最强阵风出现的地区

周日，波兰的风力将为中等，局部较强并伴有阵风。该国西部阵风可能达到65公里/小时，山前地区可达85公里/小时。预计苏台德山前地带将出现最强风力。

喀尔巴阡山高山区的阵风可能达到100公里/小时，苏台德山山顶则可达120公里/小时。预计傍晚风力将开始减弱。波兰海岸地区、南部、波德哈莱和别什恰德地区已发布一级预警。

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降雨、降雪和雾

在发布一级预警的地区，平均风速可能达到35公里/小时，阵风可达75公里/小时。这些预警于周日08:00至18:00生效。

一片降雨区将从西部向波兰中部移动，局部降雨为中等强度。西部和西北部的累计降水量可能达到15毫米。塔特拉山预计将出现雨夹雪和降雪，至周一凌晨，当地积雪可能增加约12厘米。日维茨基别斯基德山预计降雪量可达6厘米。

夜间，塔特拉山的强风可能引发暴风雪和吹雪。后半夜海岸地区可能出现雷暴，而当天早些时候，波兰东部部分地区曾预报有雾，能见度可降至300米。

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