塞尔维亚抗议者进入Informer TV编辑部——TimesLIVE

在塞尔维亚贝尔格莱德，抗议者进入支持前总统亚历山大·武契奇的Informer TV电视台编辑部，并中断了播出。约30人包围了该频道总编辑兼所有者德拉甘·武契奇维奇，要求逮捕他，TimesLIVE报道，援引路透社消息。

Informer TV的直播画面显示，抗议活动参与者进入了新闻编辑室。据路透社报道，其中一些人高喊这里是自由的塞尔维亚，并询问武契奇如今在哪里。事件发生在大规模庆祝活动的第二个夜晚，此前“学生名单”在选举中将武契奇赶下台。

武契奇和学生运动的反应

亚历山大·武契奇在Instagram发文中称，抗议者的行为是对言论自由和新闻业的攻击。武契奇维奇向路透社表示，“学生名单”据称想在执政第一天就禁止媒体。

学生运动没有明确的领导人。该选举名单的主要候选人、心脏病专家伊利亚·斯尔达诺维奇呼吁人们在选举程序结束前保持冷静和尊严，不要诉诸暴力。

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关于电视台许可证的申请

塞尔维亚独立记者协会表示，将于周二提交撤销Informer TV许可证的申请。该组织援引该电视台系统性违反法律和节目义务的情况。

当天晚上，人们聚集在同样支持武契奇的私人电视台Pink TV外。警方包围了该电视台位于贝尔格莱德的建筑。此前，伏伊伏丁那地区的公共广播机构RTV在晚间新闻节目开始时向观众道歉，称由于对事件进行片面且不加批判的报道，未能履行其职责。

据监测组织Crta称，全国覆盖的电视台将分配给政治人物的播出时间中四分之三给予了政府代表。该组织评估称，“学生名单”在超过80%的提及中被负面呈现。

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