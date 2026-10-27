Protestujący weszli do redakcji Informer TV w Serbii — TimesLIVE

W Belgradzie w Serbii protestujący weszli do redakcji stacji Informer TV, która popiera byłego prezydenta Aleksandara Vučicia, i przerwali nadawanie. Około 30 osób otoczyło redaktora naczelnego i właściciela kanału, Dragana Vučićevicia, żądając jego aresztowania, poinformował TimesLIVE, powołując się na Reutersa.

W transmisji na żywo Informer TV było widać, jak uczestnicy protestu weszli do newsroomu. Według Reutersa niektórzy z nich krzyczeli, że to wolna Serbia, a także pytali, gdzie jest teraz Vučić. Do zdarzenia doszło podczas drugiej nocy masowych celebracji po wyborach, w których „Lista Studencka” odsunęła Vučicia od władzy.

Reakcja Vučicia i ruchu studenckiego

Aleksandar Vučić w poście na Instagramie nazwał działania protestujących atakiem na wolność słowa i dziennikarstwo. Vučićević powiedział Reutersowi, że „Lista Studencka” rzekomo chce zakazać działalności mediów już pierwszego dnia sprawowania władzy.

Ruch studencki nie ma jasno określonego lidera. Czołowy kandydat listy wyborczej, kardiolog Ilija Srdanović, wezwał ludzi do zachowania spokoju i godności do zakończenia procesu wyborczego oraz do nieuciekania się do przemocy.

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Wniosek dotyczący licencji stacji telewizyjnej

Niezależne Stowarzyszenie Dziennikarzy Serbii poinformowało, że we wtorek złoży wniosek o cofnięcie licencji Informer TV. Organizacja powołuje się na systematyczne naruszenia przepisów prawa i zobowiązań programowych stacji.

Tego samego wieczoru ludzie zgromadzili się przed prywatną stacją Pink TV, która również popiera Vučicia. Budynek stacji w Belgradzie został otoczony przez policję. Wcześniej publiczny nadawca RTV w regionie Wojwodiny rozpoczął wieczorne wydanie wiadomości od przeprosin dla widzów za niemożność wypełniania swojej roli z powodu jednostronnego i bezkrytycznego relacjonowania wydarzeń.

Według organizacji monitorującej Crta stacje telewizyjne o zasięgu ogólnokrajowym przeznaczały przedstawicielom władz trzy czwarte czasu antenowego przeznaczonego dla polityków. „Lista Studencka”, według oceny organizacji, była przedstawiana negatywnie w ponad 80% wzmianek.

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