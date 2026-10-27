В Сербии протестующие вошли в редакцию Informer TV — TimesLIVE

В Белграде, Сербия, протестующие вошли в редакцию телеканала Informer TV, который поддерживает бывшего президента Александра Вучича, и прервали вещание. Около 30 человек окружили главного редактора и владельца канала Драгана Вучичевича и потребовали его ареста, сообщает TimesLIVE со ссылкой на Reuters.

В прямом эфире Informer TV было видно, как участники акции вошли в ньюсрум. По данным Reuters, некоторые из них выкрикивали, что это свободная Сербия, а также спрашивали, где теперь Вучич. Событие произошло во время второй ночи массовых празднований после выборов, на которых «Студенческий список» отстранил Вучича от власти.

Реакция Вучича и студенческого движения

Александр Вучич в публикации в Instagram назвал действия протестующих нападением на свободу слова и журналистики. Вучичевич заявил Reuters, что «Студенческий список» якобы хочет запретить СМИ уже в первый день у власти.

У студенческого движения нет чётко определённого лидера. Ведущий кандидат избирательного списка, кардиолог Илия Срданович, призвал людей сохранять спокойствие и достоинство до завершения избирательного процесса и не прибегать к насилию.

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Обращение по поводу лицензии телеканала

Независимая ассоциация журналистов Сербии сообщила, что во вторник обратится с заявлением об отзыве лицензии Informer TV. Организация ссылается на систематические нарушения законодательства и программных обязательств телеканала.

Тем же вечером люди собрались у частного телеканала Pink TV, который также поддерживает Вучича. Здание телеканала в Белграде окружила полиция. Ранее общественный вещатель RTV в регионе Воеводина начал вечерний выпуск новостей с извинений перед аудиторией за неспособность выполнять свою роль из-за одностороннего и некритичного освещения событий.

По данным мониторинговой организации Crta, телеканалы общенационального охвата отводили представителям власти три четверти эфирного времени, выделенного политикам. «Студенческий список», по оценке организации, более чем в 80% упоминаний подавался негативно.

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