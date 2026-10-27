在比利时布鲁塞尔，至少四个欧盟国家，包括德国，反对一份提及加拿大“准成员”一词的声明草案。这导致在蒙特利尔举行的欧盟—加拿大峰会前48小时，默示同意程序被阻断，Politico Europe报道。

德国的反对意见

周一，欧盟成员国大使未能就声明文本达成一致。次日启动了默示同意程序：如果在中午前没有任何国家提出异议，该文件将在无需举行正式会议或投票的情况下自动获得批准。

据两名欧盟外交官透露，德国寻求将“准成员”一词从文本中完全删除，是至少四个叫停该程序的国家之一。该问题将于周三在欧盟大使例行会议上讨论，届时距离峰会开始还有一天。

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蒙特利尔峰会

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩上个月在斯特拉斯堡发表欧盟国情咨文时，向加拿大总理马克·卡尼提出了准成员资格的设想。四名欧盟外交官当时告诉Politico Europe，她在此之前没有与欧洲各国首都进行磋商。

周四和周五，冯德莱恩、欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔、欧盟外交事务高级代表卡娅·卡拉斯以及十名欧盟委员将前往蒙特利尔，与卡尼举行峰会。双方计划深化在贸易、能源、教育和北极事务领域的合作。

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