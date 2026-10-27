В Брюсселе, Бельгия, по меньшей мере четыре страны ЕС, в том числе Германия, выступили против проекта заявления с упоминанием термина «ассоциированный член» в отношении Канады. Это сорвало процедуру молчаливого согласования за 48 часов до саммита ЕС—Канада в Монреале, сообщает Politico Europe.

Возражения Германии

В понедельник послы государств Евросоюза не смогли прийти к согласию по тексту заявления. На следующий день применили процедуру молчаливого согласования: документ должен был быть автоматически одобрен без формального заседания или голосования, если до полудня ни одна страна не высказала бы возражений.

По данным двух дипломатов ЕС, Германия, которая добивается полного исключения из текста термина «ассоциированный член», была среди как минимум четырех государств, остановивших процедуру. Вопрос должны обсудить в среду на очередной встрече послов ЕС — за день до начала саммита.

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Саммит в Монреале

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила премьер-министру Канады Марку Карни идею ассоциированного членства во время своей речи о состоянии Европейского союза в Страсбурге в прошлом месяце. Четверо дипломатов ЕС тогда сообщили Politico Europe, что до этого она не консультировалась с европейскими столицами.

В четверг и пятницу фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и десять еврокомиссаров отправятся в Монреаль на саммит с Карни. Стороны планируют углублять сотрудничество в сферах торговли, энергетики, образования и Арктики.

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