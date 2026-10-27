W Brukseli w Belgii co najmniej cztery kraje UE, w tym Niemcy, sprzeciwiły się projektowi oświadczenia zawierającemu termin „członek stowarzyszony” w odniesieniu do Kanady. To zablokowało procedurę milczącej zgody na 48 godzin przed szczytem UE–Kanada w Montrealu, informuje Politico Europe.

Sprzeciw Niemiec

W poniedziałek ambasadorowie państw Unii Europejskiej nie zdołali osiągnąć porozumienia w sprawie tekstu oświadczenia. Następnego dnia zastosowano procedurę milczącej zgody: dokument miał zostać automatycznie zatwierdzony bez formalnego posiedzenia lub głosowania, gdyby do południa żaden kraj nie zgłosił sprzeciwu.

Według dwóch dyplomatów UE Niemcy, które domagają się całkowitego usunięcia z tekstu terminu „członek stowarzyszony”, znalazły się wśród co najmniej czterech państw, które zatrzymały procedurę. Kwestia ma zostać omówiona w środę na kolejnym spotkaniu ambasadorów UE — dzień przed rozpoczęciem szczytu.

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Szczyt w Montrealu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała premierowi Kanady Markowi Carneyowi ideę członkostwa stowarzyszonego podczas wygłoszonego w ubiegłym miesiącu w Strasburgu przemówienia o stanie Unii. Czterech dyplomatów UE powiedziało wówczas Politico Europe, że wcześniej nie konsultowała się ona z europejskimi stolicami.

W czwartek i piątek von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej António Costa, wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych Kaja Kallas oraz dziesięciu komisarzy europejskich udadzą się do Montrealu na szczyt z Carneyem. Strony planują pogłębiać współpracę w dziedzinach handlu, energii, edukacji i Arktyki.

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